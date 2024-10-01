Бастрыкину представят доклад по делу о развращении четырех детей мужчиной в Подмосковье

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен доклад по расследованию дела о развращении четырех детей мужчиной в Подмосковье, передает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В ведомстве рассказали, что в Орехово-Зуево неизвестный мужчина пристает к детям. Отмечается, что жертвами развращения стали четыре девочки. Тем не менее, никаких мер к задержанию гражданина принято не было.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Бастрыкин дал поручение представить ему доклад о ходе его расследования.