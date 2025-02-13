Baza: белорусский Гомель атаковали неизвестные беспилотники

Граждане белорусского города Гомель сообщают о нападении беспилотных летательных аппаратов и делятся видеозаписями. Эту информацию подтверждает Baza, размещая видеоматериалы, снятые очевидцами событий.

Среди прочего, жители деревни Романовичи, расположенной недалеко от Гомеля, и микрорайона Волотов в Гомеле сообщают о взрывах в небе и работе системы противовоздушной обороны, направленной на дроны.

Пока нет официальной информации о том, что это за дроны и кому они принадлежат.

Информация о происходящем уточняется.