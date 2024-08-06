Baza: на нефтеперерабатывающем заводе в Усинске произошел взрыв
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На нефтеперерабатывающем предприятии в Усинске (Республика Коми) произошел взрыв, сообщает телеграм-канал Baza.
По данным канала, после взрыва начался пожар.
Сотрудников предприятия экстренно эвакуировали, а к месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.
Власти сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.
Причины взрыва и последовавшего за ним возгорания уточняются.
Ранее спасатели МЧС локализовали крупный пожар на рынке в Туапсе.