Baza: на нефтеперерабатывающем заводе в Усинске произошел взрыв

Безопасность

Фото: [yeniseioil.ru]

На нефтеперерабатывающем предприятии в Усинске (Республика Коми) произошел взрыв, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, после взрыва начался пожар.

Сотрудников предприятия экстренно эвакуировали, а к месту происшествия выдвинулись пожарные расчеты.

Власти сообщают, что пострадавших в результате инцидента нет.

Причины взрыва и последовавшего за ним возгорания уточняются.

Ранее спасатели МЧС локализовали крупный пожар на рынке в Туапсе.

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