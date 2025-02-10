Baza выложила видео последствий падения дрона на ЖК «Центральный» в Краснодаре

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Краснодаре был нанесен ущерб жилому комплексу «Центральный». По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Беспилотный летательный аппарат, принадлежащий киевскому режиму, был уничтожен в воздухе над городом. Обломки упали на техническое помещение на 19-м этаже здания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, уточнил глава Краснодарского края.

«Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс «Центральный», — написал Кондратьев.

Кондратьев добавил, что на месте происшествия работают специальные службы и сотрудники правоохранительных органов, территория вокруг места происшествия оцеплена.

В то же время, по информации, предоставленной в своем телеграм-канале мэром Краснодара Евгением Наумовым, все системы, обеспечивающие жизнедеятельность здания, функционируют в обычном режиме. Помещения для проживания не повреждены, возгорание не произошло.

В настоящее время Baza публикует видео последствий падения обломков украинского беспилотника на крышу одного из зданий ЖК «Центральный». Видно, что на месте работают экстренные службы. На дороге у комплекса разбросаны осколки вражеской авиатехники.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали Краматорск, прилеты были зафиксированы по месту пусков ракет ВСУ.