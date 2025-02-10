СМИ: ВС РФ атаковали Краматорск, прилеты по месту пусков ракет ВСУ

По оккупированному киевским режимом Краматорску в Донецкой Народной Республике ВС РФ в настоящее время наносят мощные удары. Об этом передает телеграм-канал «Украина.ру». Сообщается, что по всему городу сейчас звучит сильнейшая канонада.

К настоящему времени местные жители сообщают, что в городе частично пропал свет.

«Поступает информация о попадании по месту пусков ракет ВСУ», — говорится в сообщении.

Одновременно с этим поступает информация, что российские войска ударили по Павлограду в Днепропетровской области и Сумам.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.