«Сложный период»: Зеленский признал, что не сможет вернуть потерянные территории

Украинский президент Владимир Зеленский публично признался, что украинская армия не в состоянии вернуть под свой контроль утраченные территории. Такое заявление он сделал во время интервью агентству Kyodo.

Лидер Украины заявил, что ВСУ не могут вернуть утраченные территории, которые перешли теперь к России. Такое признание он сделал в ответ на прямой вопрос журналистов.

«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — указал он.

Зеленский добавил, что украинский конфликт вышел на очень сложный этап.

Ранее пресса уже приводила заявление Зеленского, в котором он допустил появление дипломатических инициатив для прекращения боевых действий. В то же время он утверждал, что Киев пойдет на переговоры только тогда, когда наберется достаточно сил, чтобы полноценно противостоять России.