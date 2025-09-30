Беглецу из колонии под Тамбовом добавили срок: 10 лет за сломанную руку полицейскому

В Тамбовской области вынесли обвинительный приговор заключенному, совершившему побег из исправительного учреждения, за агрессию в отношении сотрудника полиции. Информацию об этом предоставили «Ленте.ру» в региональной прокуратуре.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в применении опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти, выполнявшего свои служебные обязанности.

Согласно материалам дела, 26 октября 2024 года полицейский занимался розыском бежавших из колонии, расположенной в Липецкой области. На улице Советской он заметил лиц, чьи приметы совпадали с ориентировками.

При попытке задержания подсудимый оказал активное сопротивление, в результате которого сломал правую кисть руки сотруднику правоохранительных органов. Данное повреждение квалифицировано как вред здоровью средней степени тяжести.

С учетом предыдущих судимостей, 29-летнему уроженцу Узбекистана назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

