Убил за песню: в Комсомольске-на-Амуре перед судом предстанет рецидивист

В Комсомольске-на-Амуре 53-летний житель будет привлечен к ответственности за убийство своего приятеля. Информацию об этом предоставили в пресс-службе Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел вечером 30 декабря 2024 года в квартире общих знакомых, где обвиняемый участвовал в распитии спиртных напитков. Конфликт возник из-за пения одного из хозяев, которое вызвало гнев у подозреваемого. В результате он нанес потерпевшему несколько ударов по голове пивной кружкой, а затем смертельное ранение в область шеи острым предметом.

После совершения преступления злоумышленник покинул место происшествия, но позже вернулся, чтобы попытаться скрыть следы крови. Обнаружение тела и вызов полиции стали возможны благодаря женщине, вернувшейся в квартиру утром следующего дня.

Установлено, что обвиняемый ранее имел судимости за тяжкие преступления с применением насилия. В настоящее время он отрицает свою причастность к данному преступлению и отказывается давать показания.

