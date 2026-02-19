Беглые родственники из Геленджика попросили кассационный суд о свободе

В Краснодаре назревает судебный детектив с громкими именами и миллионными долгами. 24 февраля Четвертый кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу адвоката Евгения Хамова, который пытается отменить приговор двум фигурантам дела о мошенничестве — Дмитрию Попандопуло и Юрию Сидиропуло. Первые две инстанции уже отправили их в колонию на 6,5 и 7 лет соответственно, но вот незадача: сами осужденные давно за границей. По оперативным данным, родственники сбежали в одну из стран Евросоюза, предположительно в Грецию, и теперь всеми силами пытаются избежать экстрадиции. Об этом сообщают Argumenti.ru.

История тянется еще с 2010 года, когда глава компании «Технотрейд» взял в банке «Национальный стандарт» кредитов на 105 млн рублей. В обеспечение сделки партнер бизнесмена Юрий Сидиропуло отдал в залог землю и девятиэтажку в центре Геленджика стоимостью под 130 млн. Когда заемщик не смог расплатиться, права требования перешли к другой компании, и тут началась ювелирная афера. Сидиропуло и его свояк Попандопуло провернули хитрую схему: задним числом оформили договор купли-продажи залогового имущества, якобы сделка состоялась еще до того, как недвижимость ушла в залог. Потом пошли в суд, чтобы узаконить переход прав, и краевой суд встал на их сторону. В итоге законный залогодержатель остался у разбитого корыта.

Однако всплыла подозрительная деталь: экспертиза показала, что подписи на договоре ставили совсем другие люди. Это перечеркнуло прежние судебные решения, и в 2021 году их отменили. Самого оригинала договора защита так нигде и не предоставила, хотя суды прямо просили — намек на подлог, как многие считают, стал совсем прозрачным. Но фигуранты не сдались и попытались перевести стрелки, заявив в полицию о мнимом сговоре банкиров с бывшим владельцем «Технотрейда». Проверка ничего криминального не нашла, зато выявила ложный донос со стороны самих заявителей. В 2021-м, когда пахло жареным, оба рванули за кордон, и их объявили сначала в федеральный, а потом и в международный розыск.

Процесс шел с переменным успехом: пару раз суды неожиданно выносили оправдательные вердикты, но вышестоящие инстанции их отменяли. В итоге летом 2025-го Октябрьский районный суд Краснодара заочно вынес обвинительный приговор. Сейчас последняя надежда беглецов — адвокат Евгений Хамов, в прошлом прокурор Центрального округа Краснодара. Потерпевшие откровенно опасаются, что бывший надзиратель за законностью может пустить в ход старые связи, чтобы продавить нужное решение. Жалобу будет рассматривать судья Елена Капорина, которую в юридических кругах характеризуют как принципиального и дотошного профессионала. На заседание ждут журналистов краевых и федеральных СМИ: всем интересно, сможет ли защита переиграть дело, или приговор вступит в силу, открывая дорогу к экстрадиции осужденных из Греции. Пока ясно одно — в Геленджике и Краснодаре за развитием событий следят пристально, надеясь, что многолетняя эпопея с исчезновением миллионов и недвижимости получит законную развязку.

