В Краснодаре прокуроры требуют изъять миллиарды у бывшего зампреда краевого суда

Краснодарскую судебную систему потряс новый крупный коррупционный скандал. Прокурор города Андрей Кириенко обратился в суд с иском об обращении в доход государства имущества и активов бывшего зампреда краевого суда Игоря Николайчука. Поводом послужили многолетние незаконные предпринимательские схемы, которые судья, как утверждает обвинение, вел вплоть до 2018 года. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Расследование прокуратуры раскрыло детали скрытой деловой активности высокопоставленного судьи. С 2007 года Николайчук, совмещая государственную службу, инвестировал средства в строительство элитного дома в Сочи. Основу его капиталов, по версии следствия, составили около двух миллионов долларов, полученных от производства изделий из ПВХ. Эти средства затем отмывались через финансирование строительства бизнес-центров и жилых комплексов. Особую пикантность делу добавляет фигура бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, который также оказался вовлечен в схему. Напомним, у самого Чернова ранее были изъяты активы на астрономическую сумму в 13 млрд рублей.

Практические последствия для фигурантов уже конкретны. Прокуратура намерена через суд изъять в пользу государства дорогостоящее имущество: долю в недостроенном бизнес-центре стоимостью 722,6 млн рублей, земельный участок под ним, две элитные квартиры в Сочи и доли в ряде коммерческих фирм. В списке ответчиков значатся не только сам Николайчук — заслуженный юрист и бывший декан юридического факультета, но и его сын, а также несколько юридических лиц. Следователи также указывают на возможные связи схемы с криминальным миром, чьи представители якобы помогали в ведении бизнеса и сокрытии доходов.

Итогом этого дела, вне зависимости от судебного решения, станет новый серьезный удар по репутации судебной власти в регионе. Скандал возникает на фоне недавней истории с «золотой судьей» Хахалевой, что формирует устойчивое впечатление о системных проблемах. Главный ущерб — не в миллиардах рублей, а в подрыве общественного доверия. Когда те, кто призван олицетворять закон и справедливость, сами оказываются в центре обвинений в его грубейшем нарушении, это ставит под вопрос саму основу работы института правосудия.

