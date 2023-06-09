Бельгия продолжит поставлять оружие Украине, несмотря на вопросы по его применению

Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа по использованию оружия на российской территории, заявила министр обороны страны Людивин Дедондер в пятницу в интервью газете Le Soir.

Бельгия до 15 июня ждет от Украины ответ на вопрос, каким образом бельгийские штурмовые винтовки оказались в руках террористов, совершивших нападение на Белгородскую область.

Прояснить ситуацию у украинцев потребовал премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, подчеркнувший, что поставляемое Западом оружие Киев может использовать только для обороны своей территории.

Заявление де Кроо прозвучало диссонансом среди голосов других западных политиков, которые так же утверждали, что вооружение передается Украине в целях защиты, но подобных объяснений не требовали.