Бельгия захотела передать свои истребители Украине

В ней сейчас активно рассматривают данный вопрос и изучают, остался ли еще у самолетов хоть какой-то ресурс.

Премьер-министр этой страны Александер Де Кроо заявил, что бельгийские военные уже получили поручение проверить годность истребителей F-16, которые сейчас стоят на их балансе.

«Мы попросили министерство обороны проверить, полностью ли истек срок службы наших самолетов», - заявил он в интервью каналу VRT News.

По утверждению Де Кроо, по итогам проверки возникнет несколько вариантов. Те самолеты, которые не истратили еще весь свой ресурс, могут быть переданы ВСУ. Те же, у которых он остался крайне мал, могут быть использованы для обучения пилотов.