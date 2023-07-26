Бельгийский эксперт: НАТО утилизирует на Украине свое старое вооружение

Страны НАТО избавляются от устаревших образцов вооружения, переправляя их на Украину, чтобы обновить свой парк военной техники, рассказал РИА Новости бельгийский эксперт по вопросам безопасности Пьер Энро.

Он привел несколько примеров такой политики.

Например, Польша, считающаяся одним из самых преданных союзников Украины, передала Киеву партию старых советских танков, а взамен получила новые американские Abrams.

Германия поставила Украине 88 танков Leopard 1. Энро назвал эту машину «антиквариатом», который был снят с вооружения двадцать лет назад. Боеприпасы для этих танков уже давно не производятся.

Франция пожаловала режиму Зеленского БТР VAB и легкие танки AMX 10-RC, являющиеся разработками 70-х годов.