Более 600 социальных контрактов почти на ₽146 млн заключили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье с начала 2026 года жители заключили 664 социальных контракта почти на ₽146 млн. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Наиболее востребованным направлением у жителей остается открытие собственного дела. В этом году уже оформлено 307 соглашений, причем за последнюю неделю прибавилось еще 9 новых контрактов», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.

Вторая по популярности категория — помощь с трудоустройством. Жители, заключившие трудовой договор в период действия соцконтракта, получают выплату в размере ₽88,4 тыс. В этом году было подписано 247 таких контрактов.

С 1 января 2026 года в Подмосковье начали действовать новые законодательные нормы, расширившие доступ к соцконтракту для ветеранов боевых действий — участников СВО. В этом году в области заключено более 20 таких контрактов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил социальных работников региона с профессиональным праздником.