Курьер мошенников, обманувших жителя почти на ₽12 млн, предстанет перед судом в Подмосковье

В Подмосковье осудят курьера мошенников, обманувших жителя почти на ₽12 млн. Преступление было совершено весной текущего года, сообщает Прокуратура Московской области.

Мошенники под видом сотрудников техподдержки одного из сайтов и правоохранителей убедили жителя Подмосковья в том, что его личный кабинет на портале взломан. Также ему сообщили о якобы оформленной от его имени доверенности на лицо, которое находится в федеральном розыске.

Потерпевшего заверили в необходимости передачи денежных средств курьеру якобы для их сохранения. В результате мужчина встретился с обвиняемым в районе деревни Софьино в Наро-Фоминске и передал ему более ₽10 млн и $22 тыс.

Злоумышленники обменяли похищенные деньги на криптовалюту и перевели их на криптокошелек, подконтрольный участникам группировки.

Уголовное дело в отношении курьера передали в Наро-Фоминский городской суд. Дело в отношении его соучастников выделили в отдельное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей региона.