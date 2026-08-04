В Подмосковье с начала года по программе «Чистый регион» благоустроили более 200 дворов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В Подмосковье с начала 2026 года по программе «Чистый регион» благоустроили 223 двора. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы были выполнены на 100% в Бронницах, Восходе, Звездном городке, Кашире, Клину, Лосино-Петровском, Молодежном, Рузе, Серебряных Прудах, Черноголовке.

Ремонт проводится с учетом пожеланий жителей. Рабочие обновляют покрытие на проездах и тротуарах, производят озеленение, обустраивают парковки, устанавливают скамейки и урны.

Всего в этом году в рамках проекта планируется провести работы в 425 дворах в 56 округах. Больше всего дворов благоустроят в Люберцах — 35, Подольске — 24, Раменском — 15.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход благоустройства зоны отдыха в Ивантеевке.