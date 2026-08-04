50-летняя Шарлиз Терон надела кружевные подвязки и чулки на премьеру «Одиссеи»

Голливудская актрис а Шарлиз Терон, известная своей любовью к смелым экспериментам с внешностью, вновь привлекла внимание публики. На премьере фильма «Одиссея» в рамках промотура в Южной Корее 50-летняя актриса появилась в образе, который вызвал не меньше обсуждений, чем сама картина, пишет Super.

Звезда выбрала полосатую рубашку, прозрачную юбку, длинные кожаные перчатки, чулки в горошек и кружевные подвязки. Этот наряд, сочетающий в себе элементы кэжуал и откровенной элегантности, мгновенно разлетелся по соцсетям и вызвал бурную реакцию поклонников.

«Одиссея» — долгожданная адаптация древнегреческой поэмы Гомера, снятая Кристофером Ноланом, — уже собирает кассу по всему миру. Известно, что фильм уже заработал $450 млн.

В центре сюжета — путь царя Одиссея, который после Троянской войны стремится вернуться домой к жене Пенелопе. Главную роль исполнил Мэтт Дэймон. Энн Хэтэуэй, знакомая зрителям по фильму «Дьявол носит Prada», сыграла Пенелопу, а Шарлиз Терон воплотила образ нимфы Калипсо, которая удерживает Одиссея на своем острове целых семь лет.

Ранее режиссер Кристофер Нолан ответил критикам, назвавшим его «Одиссею» слишком простой.