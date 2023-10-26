Белгородская область была атакована шестью украинскими беспилотниками

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он заявил, что один из дронов атаковал село Новопетровка, которое находится в Валуйском округе. Еще два скинули свои боеприпасы на окраине села Цаповка.

«В Волоконовском районе в селе Тишанка с БПЛА сброшен один неустановленный боеприпас. В результате поврежден инфраструктурный объект связи», - написал глава региона в своем микроблоге.

Один из беспилотных летательных аппаратов был сбит при налете. Это произошло в районе села Доброе.