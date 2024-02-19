Белгородская область подверглась пяти атакам украинской армии за сутки

На протяжении одних суток регион четырежды обстреливался артиллерией и один раз попал под удар беспилотника-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сделал запись об этом в своем Telegram-канале.

Четыре атаки были связаны с артиллерийскими ударами по региону, в том числе и обстрелами реактивными системами залпового огня. Еще один эпизод случился по вине беспилотного летательного аппарата, который прилетел с сопредельной территории и рухнул в населенном пункте.

«В Белгородском районе 18 февраля по МАПП "Нехотеевка" ВСУ выпустили три артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка - один артиллерийский снаряд», - написал он.

За сутки в области были повреждения объектов отмечены только один раз. Это случилось в Беловском сельском поселении. Там осколками был поврежден автомобиль. Саперами были обезврежены два взрывоопасных объекта, они находились в селах Козловка и Солоти.

Ранее Гладков пообещал, что за каждым сектором Белгорода закрепят отдельную строительную компанию, которая будет отвечать за оперативное устранение всех повреждений.