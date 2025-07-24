Белгородская область столкнулась с массированным ударом ВСУ

Белгородская область подверглась массированной атаке со стороны украинской армии. Об этом проинформировал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что город Шебекино дважды оказался под огнем. По его словам, зафиксированы повреждения различной степени в семи частных домах: разбиты стекла, повреждены крыши, фасады, ограждения, газовая магистраль и электросеть. Также, как он сообщил, осколками задело два транспортных средства.

Гладков добавил, что беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на территорию одного из городских предприятий.

Согласно информации губернатора, атакам также подверглись семь населенных пунктов Валуйского района, включая села Двулучное, Борки, Долгое, Кукуевка, хутора Леоновка и Дубровки, а также поселок Уразово.

Ранее сообщалось, что утром ПВО сбила три украинских дрона над Крымом и Белгородом.