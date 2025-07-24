Российские системы ПВО уничтожили три БПЛА за час

Украинские цели перехватили с 6:20 до 7:20 мск. Уточняется, что два дрона сбиты над территорией Республики Крым, еще один — над Белгородской областью.

По данным Минобороны, все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы дежурными средствами ПВО. Это уже не первая попытка украинской стороны атаковать приграничные регионы России с использованием беспилотников. Российские силы успешно ликвидируют такие объекты.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь над российской территорией силы ПВО ликвидировали 39 украинских беспилотников. Отмечалось, что воздушные цели, в том числе над Черным и Азовским морями, были нейтрализованы за пять часов.