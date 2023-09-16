Белгородский губернатор сообщил о снижении интенсивности обстрелов ВСУ
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что к концу недели интенсивность обстрелов ВСУ начала падать.
С 10 сентября украинские войска начали активно обстреливать территорию области. В некоторые дни количество прилетевших снарядов составляло более 110.
В четверг по Белгородской области был выпущен 81 снаряд, а в пятницу количество прилетов снизилось до 30.
Несколько боеприпасов было сброшено с БПЛА. Один беспилотник противника был сбит.
По данным губернатора, в пятницу пострадавших и разрушений не было ни в одном населенном пункте области.