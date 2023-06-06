Белгородский губернатор заверил, что украинских военных на территории области нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на территории региона противника нет.

Отдельно глава области отметил село Новая Таволжанка Шебекинского района, в которое ранее пытались проникнуть украинские диверсанты.

«Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории», – отметил Гладков, подчеркивая, что доверять нужно только проверенным источникам.

ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты на территории Белгородской области. По словам губернатора, за сутки только по Шебекинскому району была выпущена 491 единица различных боеприпасов. Повреждены несколько строений и автомобилей, ранен один мужчина.