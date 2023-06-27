Белоруссия готовится противостоять проникновению боевиков, заявил Лукашенко

Вопрос о боевиках, прошедших подготовку за рубежом, был задан главе Белоруссии после церемонии вручения погонов офицерам, пишет агентство «Белта». По словам президента, Минск готовится к такому исходу событий, «насколько это возможно». Однако Лукашенко подчеркнул, что страна останется открытой для посещения всем туристам, поскольку проводить проверку каждого желающего въехать в Белоруссию невозможно.

Ранее британские СМИ писали, что несколько сотен боевиков, выехавших из Белоруссии, сейчас проходят подготовку, чтобы вернуться в страну для попытки военного переворота. Кроме того, глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявлял о специальных лагерях, расположенных в странах Запада и на Украине. По его словам, там собирают и вербуют всех желающих устроить мятеж и теракты на территории Белоруссии.