Предприятия Подмосковья с января выплатили Мособлводоканалу ₽157 млн компенсации за загрязнение стоков

Мособлводоканал с начала 2026 года взыскал с предприятий Подмосковья ₽157 млн компенсации за загрязнение сточных вод. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На контроле Мособлводоканала — более 6,1 тыс. юрлиц, являющихся абонентами централизованной системы канализации.

Для большинства клиентов — 98% — расчет производится автоматически на основе ежемесячных объемов водопотребления. Оставшиеся 2% абонентов проходят процедуру индивидуального расчета. В их случае сумма платежа формируется на основании декларации о составе стоков или результатов лабораторных проб. Для получения этой информации специалисты совершают около 770 выездов для отбора образцов в год.

Средства, полученные в качестве компенсации за сверхнормативный сброс опасных соединений, направляются на поддержание и реконструкцию очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции коллектора от главной КНС Видного до МКАД.