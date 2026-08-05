Предприятия Подмосковья с января выплатили Мособлводоканалу ₽157 млн компенсации за загрязнение стоков
Мособлводоканал с начала года взыскал с компаний ₽157 млн за загрязнение стоков
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Мособлводоканал с начала 2026 года взыскал с предприятий Подмосковья ₽157 млн компенсации за загрязнение сточных вод. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
На контроле Мособлводоканала — более 6,1 тыс. юрлиц, являющихся абонентами централизованной системы канализации.
Для большинства клиентов — 98% — расчет производится автоматически на основе ежемесячных объемов водопотребления. Оставшиеся 2% абонентов проходят процедуру индивидуального расчета. В их случае сумма платежа формируется на основании декларации о составе стоков или результатов лабораторных проб. Для получения этой информации специалисты совершают около 770 выездов для отбора образцов в год.
Средства, полученные в качестве компенсации за сверхнормативный сброс опасных соединений, направляются на поддержание и реконструкцию очистных сооружений.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции коллектора от главной КНС Видного до МКАД.