Энергетики Подмосковья за полгода выполнили более 25,2 тыс. техприсоединений к электросетям

Энергетики компаний АО «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» за полгода выполнили более 25,2 тыс. технологических присоединений к электросетям. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Общая мощность составила 682,8 МВт. В среднем электричеством ежедневно обеспечивали 140 новых объектов. Средний срок присоединения для субъектов МСП составлял 81 рабочий день.

За указанный период электроснабжением был обеспечен 51 объект образования, здравоохранения, культуры, спорта и жилищно-коммунального хозяйства. Это в том числе 15 школ, 3 детсада, 10 больниц и поликлиник, 8 спортивных объектов.

«Наша задача — не просто подать напряжение, а создать условия для развития. Для новых объектов мы строим линии и подстанции с нуля, для действующих учреждений — наращиваем мощность, заменяем оборудование и протягиваем дополнительные сети», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход реконструкции коллектора от главной КНС Видного до МКАД.