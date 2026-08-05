Трофим Бессонник и ягоды: названы главные приметы на удачу в народный праздник

В народном календаре 5 августа — день Трофима Бессонника, или Калинников-Малинников. Этот праздник объединяет строгие запреты, ягодные обряды и вековые приметы. «ФедералПресс» рассказывает, почему в этот день нельзя лениться, угощать чужих мужчин и рубить калину, а также как пирожки и ложка под подушкой помогали нашим предкам сохранять удачу и здоровье.

Почему день назвали Бессонником

В старину 5 августа не принято было залеживаться в постели. Трофимов день прозвали Бессонником не случайно: крестьяне вставали затемно и трудились до самой ночи. Считалось, что каждый час на вес золота — упущенное время обернется потерянным урожаем и неудачей на целый год. В народе говорили: «Если работа идет — спать неохота». Лень в этот день воспринималась как шаг против самого течения жизни.

Калинники-Малинники: время ягодных сборов

В разгар лета созревают малина и калина — отсюда и второе название праздника. День посвящали семейному сбору ягод: дети собирали калину, взрослые — малину. Ягоды шли не только в пищу: из них готовили лекарственные настои, варенье и снадобья. Калиной лечили нервы, простуду и даже судороги, а малина служила природным жаропонижающим. Рецепты передавались из поколения в поколение, как семейные реликвии.

Пирожки на любовь и умывание ягодной водой

Трофимов день — это еще и надежды на личное счастье. Девушки пекли пирожки с калиной и малиной и гадали: малиновая начинка сулила взаимную любовь, калиновая — безответное чувство. Ритуал был почти обязательным. Кроме того, девушки умывались водой с ягодами, чтобы лицо сияло румянцем, а любовь не обходила стороной.

Железо как защита от нечисти

В этот день металл считался почти магическим амулетом. Под подушку клали ложку, ключ или нож — чтобы защитить дом от нечистой силы. Особенно актуально это было для тех, кого мучили тревожные сны: верили, что железо не подпустит зло близко. В те времена это был способ сохранить душевное спокойствие без психологов.

Что под строгим запретом

Запретов в Трофимов день было немало. Нельзя было лежать в постели до обеда, спать при свете дня и суетиться без толку. Особую опасность таил полдень: считалось, что в это время бродят полудницы. Работа в поле и сбор ягод в этот час могли обернуться усталостью или болезнью. Одиноким мужчинам не советовали ходить в лес — предостерегали от случайных встреч.

Женатым мужчинам 5 августа лучше было держаться подальше от угощений от чужих женщин. В народе верили: достаточно съесть пару ягод из чужих рук — и можно угодить под приворот. Свежим вареньем угощать тоже не разрешалось — считали, что оно испортится. И еще одно важное табу: рубить калину — к большой беде.

Народные приметы на Трофима

Трофимов день давал прогноз погоды на ближайшие недели. Много муравьев у муравейника — к жаре. Голуби притихли — к дождю. Сомы всплыли — к грозе. Ухает филин — к похолоданию. Алый закат предвещал сильный ветер на завтра. А если в этот день стояла прохлада, то тепло, по приметам, не вернется еще 40 дней.