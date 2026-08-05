Синдром сухого глаза: офтальмолог назвала 6 шагов к здоровым глазам без отказа от гаджетов

Синдром сухого глаза перестал быть просто медицинским термином — сегодня это настоящая эпидемия, спровоцированная цифровизацией. Экраны смартфонов, кондиционеры, контактные линзы и даже некоторые лекарства незаметно разрушают защитную пленку на поверхности глаз. Врач-офтальмолог Элина Лобан в беседе с RuNews24.ru объяснила, почему это происходит и как остановить процесс, не отказываясь от привычного образа жизни.

Глаза краснеют, появляется ощущение песка, а слезы, вопреки логике, начинают течь еще сильнее — знакомая картина? По словам офтальмолога, преподавателя кафедры биологии Пироговского университета Элины Лобан, так проявляется синдром сухого глаза — одна из самых распространенных патологий XXI века.

Причин для массового распространения болезни несколько. Среди них — тотальное внедрение цифровых экранов, популярность лазерной коррекции зрения, активное использование контактных линз, прием некоторых лекарств (антидепрессантов, гормональных препаратов, ретиноидов). Влияет и окружающая среда: сухой воздух в помещениях, работа вентиляции и загрязнение воздуха делают свое дело.

Суть проблемы, объясняет эксперт, в нарушении стабильности слезной пленки. Она состоит из трех слоев: липидного (предотвращает испарение), водного (основной объем) и муцинового (обеспечивает сцепление с роговицей). Когда любой из этих слоев страдает, пленка теряет стабильность — и глаз начинает сигналить о дискомфорте.

Главный триггер современности — снижение частоты моргания. В норме человек моргает 15–20 раз в минуту. При взгляде на экран — всего 3–7. Плюс увеличивается открытая поверхность глаза, слеза испаряется быстрее, мейбомиевы железы перестают работать как надо, и липидный слой истончается. Результат — те самые «красные глаза» и ощущение песка.

Однако, по словам врача, ситуацию можно взять под контроль. Основные шаги:

Поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне 40–60%.

Организовать рабочее место с учетом эргономики: верхний край монитора — на уровне глаз или чуть ниже, расстояние до экрана — 50–70 см.

Соблюдать правило «20-20-20»: каждые 20 минут работы делать перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на 6 метров.

При дисфункции мейбомиевых желез (она выявляется у 65–85% пациентов с синдромом) регулярно делать разогревающие компрессы для век — 40–45°C в течение 5–10 минут, а затем мягкий массаж.

Использовать слезозаместительные капли с гиалуроновой кислотой без консервантов.

Включать в рацион омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты — они обладают противовоспалительным действием и помогают восстановлению липидного слоя.

Как резюмирует офтальмолог, эффективное лечение синдрома сухого глаза возможно только при комплексном подходе, направленном на устранение сразу нескольких ключевых факторов развития болезни.