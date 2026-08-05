Народная программа: в Подмосковье семьям с детьми доступны субсидии на жилье и налоговые льготы

В Подмосковье за 5 лет финансирование мер поддержки семей с детьми увеличилось почти на 80%, а многодетных — в три раза. Более 50 новых законов по семейной политике, запуск нацпроекта «Семья», продление до 2030 года маткапитала — эти и другие меры поддержки, включенные в народную программу «Единой России», были полностью обеспечены федеральным и региональным бюджетом.

В Подмосковье проживают более 1,2 млн семей с детьми. За последние 5 лет число многодетных семей выросло почти на 40%. Особое внимание в регионе уделяют семьям, где хотя бы одному родителю не исполнилось 35 лет: предоставляют социальную выплату на покупку или строительство жилья в размере 35% от расчетной стоимости. Условие — признание семьи нуждающейся в жилье: это менее 10 кв. м на человека. Право на первоочередное получение выплаты имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Семья Тетушкиных с двумя детьми долгое время снимала квартиру в поселке Радумля Солнечногорска. В 2026 году семья приобрела трехкомнатную квартиру с большой кухней в микрорайоне Механического завода, воспользовавшись господдержкой.

«Когда нам одобрили выплату, мы сразу начали искать варианты именно здесь, в Радумле. Теперь у нас есть свое жилье, и это дает огромное чувство стабильности и уверенности», — рассказала Юлия Тетушкина.

Востребована в регионе и льгота по транспортному налогу: многодетные семьи Подмосковья освобождены от его уплаты на один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Льгота не распространяется лишь на дорогостоящие машины. Этой мерой пользуются уже 78 тыс. семей, и в их числе — супруги Волобуевы из Ступино, которые воспитывают троих сыновей. Семья получила единовременную выплату, оформила социальные карты, 50-процентную компенсацию на ЖКУ. Также семья пользуется выплатами на школьную форму и питание, льготами на детские кружки и секции.

«При воспитании троих детей для бюджета важна любая сэкономленная копейка, так мы можем направлять больше средств на развитие и образование сыновей», — рассказала Мария Волобуева.

Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Линара Самединова отметила, что основная задача, которой руководствовалась фракция при принятии социальных законов, — расширять и перечень видов помощи, и круг получателей.

«Партия работает над созданием комфортных условий, чтобы в семьях рождалось больше детей, а молодежь стремилась создавать семьи, жить и работать в городах Подмосковья. Мы видим прямую связь: когда помощь реальна и доступна, и люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне, тогда они принимают решение о рождении ребенка. И цифры по демографии наглядно показывают результат этой работы», — сказала Самединова.

Оформить выплаты и льготы в Подмосковье можно онлайн. Для оперативных вопросов работает чат-бот «Соцуслуги Подмосковья». Развитие цифровых сервисов также было одним из наказов жителей в народную программу «Единой России». В Московской области она выполнена на 98%, в этом году планируется довести выполнение программы до 100%.