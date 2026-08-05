Пенсия в ₽130 тысяч: россиянам раскрыли формулу максимальной выплаты

Может ли пенсия достигать ₽130 тыс. в месяц? Да, но для этого нужно соблюсти несколько условий. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Елена Алтухова объяснила в беседе с KP.RU , как официальная зарплата, отсрочка выхода на пенсию и личные накопления помогают существенно увеличить выплаты. В новом материале — пошаговая стратегия для тех, кто хочет получать максимум.

Большая зарплата — больше баллов

Размер страховой пенсии напрямую зависит от официального дохода. Чем выше зарплата, тем больше пенсионных баллов накапливается на счете. Максимум — 10 баллов в год. Для этого в 2026 году зарплата должна составлять около ₽248 тыс. в месяц до вычета НДФЛ (не менее ₽2,979 млн за год). Важно: учитывается только «белая» зарплата, с которой работодатель платит страховые взносы. Неофициальный доход будущую пенсию не увеличивает.

Общий размер пенсии зависит от количества баллов за всю трудовую жизнь. Поэтому главный секрет — долгий стаж и высокая официальная зарплата.

Отложить пенсию — увеличить выплату

Можно одновременно работать и получать пенсию. Но тогда годовой прирост будет скромным — не более трех баллов (в 2026 году каждый стоит ₽157). Резко увеличить выплату можно, если отложить выход на пенсию на 1–2 года или даже на 5 лет. В этом случае:

баллы продолжают копиться (до 10 в год);

при назначении пенсии применяются повышающие коэффициенты.

Например, отсрочка на 3 года увеличивает стоимость балла на 24%, а фиксированную выплату — на 19%. Если человек с 150 баллами вышел бы на пенсию с ₽33,5 тыс., то через 3 года и 30 дополнительных баллов выплата вырастет почти до ₽47 тыс. И это повышение останется на всю жизнь, а индексация будет начисляться уже на увеличенную сумму.

Самостоятельные накопления

Государственная пенсия имеет потолок — страховые взносы начисляются только с ₽2,979 млн годового дохода. Это сделано, чтобы топ-менеджеры не получали миллионные пенсии за счет общей системы. Тем, кто хочет большего, придется копить самим.

Самый доступный инструмент — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). Участник сам определяет размер и периодичность взносов. К личным средствам добавляются инвестиционный доход, налоговый вычет и государственное софинансирование — до ₽36 тыс. в год или ₽360 тыс. за 10 лет. Кроме того, можно использовать вклады, акции, облигации, золото и недвижимость.

Корпоративная пенсия от работодателя

В некоторых крупных компаниях соцпакет включает пенсионное обеспечение — корпоративную пенсию. Пока таких работодателей немного, но в правительстве обсуждается идея «установленной пенсионной программы» с налоговыми льготами для бизнеса. Это может сделать корпоративные пенсии более распространенными.

Эксперт подчеркивает: человек может повлиять на то, что в его власти — работать официально, проверять свой индивидуальный лицевой счет на портале госуслуг и начинать делать регулярные накопления как можно раньше.

Итог: максимальная пенсия — ₽130 тыс.

Теоретически страховая пенсия может достигать около ₽130 тыс. в месяц. Для этого нужно:

иметь 300 пенсионных баллов (учитывая, что система введена недавно, мало кто сможет накопить больше);

отложить пенсию на максимальный срок — 10 лет (коэффициент повышения баллов — 2,32, фиксированной выплаты — 2,11).

К этой сумме можно добавить личные накопления и корпоративную пенсию. В итоге доход в старости может быть значительно выше среднего.