Как подготовить смартфон к отпуску, чтобы не остаться без связи за границей

Перед зарубежным отпуском многие готовят смартфон к поездке по одному и тому же сценарию: подключают роуминг, скачивают карты и проверяют зарядку. Но этого обычно недостаточно. В поездке телефон может стать сразу и навигатором, и переводчиком, и кошельком, и хранилищем документов, поэтому готовить его стоит заранее. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

Проблемы с SIM-картами и входом в сервисы

По словам эксперта, одна из самых частых ошибок связана с SIM-картой и настройками входа в важные сервисы.

«Многие подключают eSIM для интернета за границей и отключают основную SIM, а уже в поездке выясняется, что именно на этот номер приходят коды от банка, почты или мессенджеров. В итоге интернет есть, а войти в нужный аккаунт не получается. Перед выездом лучше заранее проверить, какие сервисы завязаны на SMS-подтверждение, и по возможности перевести их на приложение-аутентификатор или сохранить резервные коды входа», — сказал он.

Память устройства: осознанное освобождение места

Эксперт отметил, что еще один важный момент, о котором часто вспоминают слишком поздно, это память устройства.

«Перед поездкой полезно не просто удалить несколько фото, а освободить место осознанно. Часто память больше всего занимают кэш мессенджеров, старые видео, папка загрузок и различный офлайн-контент, который давно не нужен. Если не освободить достаточно места, в самый неудобный момент может не хватить пространства для карты города, посадочного талона, языкового пакета переводчика или новых фото и видео из поездки», — предупредил собеседник издания.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Хранение документов: правило дублирования

С документами, как отметил эксперт, тоже лучше перестраховаться. Не стоит хранить билеты, брони и страховку только в почте или только в одном приложении. Надежнее сохранить их в нескольких форматах, например в PDF и в виде скриншотов, а самые важные файлы дополнительно продублировать в облаке.

«Более предусмотрительно собрать в одной папке копию паспорта, маршрут, номер рейса, данные страховки, адрес проживания, контакты принимающей стороны и близкого человека. Полезно также сохранить эту информацию в обычной заметке, которая открывается без интернета», — порекомендовал он.

Сценарий потери смартфона

Есть и еще один сценарий, о котором, как правило, не хочется думать заранее: потеря смартфона. Джакония напомнил, что перед поездкой стоит включить функцию поиска устройства, проверить пароль от Apple ID или Google-аккаунта, обновить резервную почту и номер для восстановления доступа. Кроме того, имеет смысл настроить экстренные контакты и убедиться, что блокировка экрана действительно надежная.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

«В поездке смартфон часто становится главным устройством для хранения самой важной информации и решения различных вопросов, поэтому лучше потратить немного времени дома, чем пытаться разобраться с проблемами уже за границей. Ведь чем больше важных мелочей настроено заранее, тем спокойнее пройдет сама поездка», — заключил он.

Навязчивые звонки давно стали частью повседневной жизни. Многие уверены, что их номер кто-то продал, однако далеко не всегда причина именно в утечке данных. Откуда на самом деле берутся телефонные базы для обзвонов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал директор по маркетингу компании «Оконный континент» Дмитрий Кукуйский.