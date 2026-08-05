Подмосковные врачи рассказали, как выбрать школьный ранец для ребенка

В Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больнице рассказали, как выбрать правильный школьный ранец и сохранить осанку ребенка. Рекомендации приводит Министерство здравоохранения Московской области.

Заведующая отделением детской ортопедической реабилитации учреждения Наталья Григорьева отметила, что вес портфеля первоклашки, с учетом наполнения не должен превышать 1,5 кг. Спинка ранца должна быть ортопедической.

«Между спинкой ранца и спиной школьника должно оставаться небольшое пространство для циркуляции воздуха: ребенок будет чувствовать себя комфортно и не будет потеть», — рассказала врач.

Рекомендуется выбирать ранцы с регулируемой длиной лямок и застежкой-перетяжкой на груди. Это помогает распределить нагрузку. Также ранец должен иметь светоотражающие элементы.

Кроме того, рюкзак должен соответствовать росту и комплекции ребенка — быть не выше плеч и не ниже коленей. Григорьева также призвала родителей следить за тем, чтобы ребенок носил рюкзак на обеих лямках. В противном случае могут возникнуть проблемы с осанкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области к 1 сентября откроют более 60 школ.