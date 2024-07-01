Белоруссия заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости
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Минск не раздумывая применит имеющееся в его распоряжении тактическое ядерное оружие, если почувствует малейшую угрозу извне своему суверенитету, заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.
Накануне в СМИ появилась информация, что участились перемещения деверсионных групп у границы с Белоруссией со стороны соседней Украины. Также фиксировались нарушения границы при помощи разведывательных дронов. Кроме того, в воскресенье, 30 июня, стало известно, что у границ Белоруссии со стороны Польши НАТО сконцентрировало порядка 10 военизированных батальонов численностью до 20 тыс человек.
«Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем», — сказал первый замминистра обороны в эфире телеканала ОНТ.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Польше и Прибалтике выстроить оборону против РФ «шипами внутрь».