Белоруссия заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости

Накануне в СМИ появилась информация, что участились перемещения деверсионных групп у границы с Белоруссией со стороны соседней Украины. Также фиксировались нарушения границы при помощи разведывательных дронов. Кроме того, в воскресенье, 30 июня, стало известно, что у границ Белоруссии со стороны Польши НАТО сконцентрировало порядка 10 военизированных батальонов численностью до 20 тыс человек.

«Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем», — сказал первый замминистра обороны в эфире телеканала ОНТ.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Польше и Прибалтике выстроить оборону против РФ «шипами внутрь».