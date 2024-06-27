Захарова предложила Польше и Прибалтике выстроить оборону против РФ «шипами внутрь»

Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел, откликнулась на идею прибалтийских государств и Польши создать мощную оборонительную линию против России. Она с юмором отнеслась к этой инициативе. Свое предложение она написала в телеграм-канале.

Она обратила внимание на ту инициативу к Еврокомиссии, которую выдвинули Польша, Литва, Эстония и Латвия. Данные страны предлагают построить сплошную оборонительную линию на границах России и Белоруссии. Дипломат одобрила эту идею.

«Главное, чтобы шипами внутрь», - указала Захарова.

Ранее Захарова пообещала, что российские дипломаты будут обязательно добиваться реакции международного сообщества на гибель людей в Севастополе. По ее мнению, ОБСЕ уже дискредитировала себя молчанием по поводу подобных фактов.