Захарова предложила Польше и Прибалтике выстроить оборону против РФ «шипами внутрь»
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Мария Захарова, официальный представитель российского министерства иностранных дел, откликнулась на идею прибалтийских государств и Польши создать мощную оборонительную линию против России. Она с юмором отнеслась к этой инициативе. Свое предложение она написала в телеграм-канале.
Она обратила внимание на ту инициативу к Еврокомиссии, которую выдвинули Польша, Литва, Эстония и Латвия. Данные страны предлагают построить сплошную оборонительную линию на границах России и Белоруссии. Дипломат одобрила эту идею.
«Главное, чтобы шипами внутрь», - указала Захарова.
Ранее Захарова пообещала, что российские дипломаты будут обязательно добиваться реакции международного сообщества на гибель людей в Севастополе. По ее мнению, ОБСЕ уже дискредитировала себя молчанием по поводу подобных фактов.