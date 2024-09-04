Белорусские силовики задержали японского шпиона с камерой

В Республике Беларусь задержан гражданин Японии, который активно интересовался обстановкой в стране, снимал военные объекты и проводил другие разведывательные манипуляции. Об этом сообщает канал «Беларусь 1».

Вероятного агента спецслужбы Японии задержали в Белоруссии. Силовики обратили внимание на чрезмерное любопытство иностранца к странным местам. Он был замечен на белорусско-украинской границе с камерой, где снимал военную инфраструктуру.

Также на территории столицы и в других населенных пунктах японец собирал данные по социально-политической обстановке, проявлял интерес к реализации китайского торгового и экономического проекта «Один пояс — один путь».

После задержания со шпионом стали проводить следственные действия. Подробности пока неизвестны.

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