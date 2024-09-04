Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене мужчину

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу на время следствия мужчину по делу о государственной, информирует ТАСС со ссылкой на электронную картотеку производств.

Таким образом, как отмечается в материалах, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении В. П. Щурова», — сказано в картотеке.

Согласно предоставленным в публичное информационное пространство данным, ходатайство следствия было удовлетворено в минувший вторник, 3 сентября. Подробности возбужденного уголовного дела по госизмене не уточняются.

Ранее сообщалось, что директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка суд признал виновным в государственной измене.