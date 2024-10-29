Белоусов доложил Путину об отработке массированного ядерного удара

Министр обороны Андрей Белоусов сообщил президенту Владимиру Путину о проведении учений сил ядерного сдерживания, в ходе которых отрабатывался сценарий массированного ядерного удара в ответ на нападение противника, кадры учений опубликованы Министерством обороны.

«В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России под вашим руководством проводится тренировка по управлению Вооруженными силами, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — сказал он.

Детали учений президенту представил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Как сообщает ведомство, задачи маневров были успешно выполнены, ракеты достигли заданных целей, подтвердив необходимые характеристики.

Прошла проверка готовности органов управления и навыков личного состава по организации управления войсками.

В рамках учений с подводных лодок из Баренцева и Охотского морей были проведены пуски баллистических ракет «Синева» и «Булава».

Также с Плесецка была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс». В учениях участвовали самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили пуски крылатых ракет.

Как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, данные маневры являются плановыми и регулярными.

Ранее Путин заявил об отработке действий должностных лиц по применению ядерного оружия. Глава государства акцентировал внимание на том, что применение ядерного арсенала — это крайний шаг для обеспечения национальной безопасности.