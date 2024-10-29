Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел учения по стратегическому ядерному сдерживанию. Целью учений является отработка действий должностных лиц по управлению возможным использованием ядерного оружия, включая практические старты баллистических и крылатых ракет, передает РИА Новости.

Глава государства акцентировал внимание на том, что применение ядерного арсенала — это крайний шаг для обеспечения национальной безопасности. Он подчеркнул, что такая позиция является основополагающей для Москвы.

Тем не менее, именно ядерная триада остается основным гарантом суверенитета и безопасности России, давая возможность решать задачи стратегического сдерживания, поддерживать ядерный паритет и баланс сил на международной арене.

«Подчеркну: мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений. Однако будем поддерживать ядерные силы на уровне необходимой достаточности», — отметил президент.

Он отметил, что увеличение глобальной напряженности и возникновение новых угроз подчеркивают необходимость наличия современных и оперативно готовых сил стратегического сдерживания.

Москва продолжит развивать все их составляющие, обладая для этого необходимыми ресурсами.

В соответствии с государственной программой вооружения, РВСН постепенно получат новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования с улучшенной точностью и сокращенным временем подготовки к пуску, а также усовершенствованными характеристиками преодоления систем противоракетной обороны.

Кроме этого, по словам президента, продолжается интеграция в Военно-морской флот современных атомных подводных крейсеров и модернизация стратегических бомбардировщиков.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов объявил о внесении изменений в ядерную доктрину страны. Так, обновления касаются возможности применения ядерного оружия в случае агрессии против Белоруссии.

По словам Белоусова, адаптация ядерной доктрины отвечает новым реалиям и подчеркивает необходимость защиты союзных государств.