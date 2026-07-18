Белый автомобиль вылетел на встречку и собрал четыре машины: что случилось на въезде в Южно-Сахалинск
АСТВ: выезд на встречную полосу привел к аварии на окраине Южно-Сахалинска
Днём 18 июля на трассе в районе объездной на Троицкое произошло массовое ДТП. По предварительным данным, есть пострадавшие. Авария случилась около трёх часов дня на въезде в Южно-Сахалинск, недалеко от АЗС «ННК», передает «АСТВ».
По словам очевидцев, белый легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другими машинами. Механические повреждения получили четыре транспортных средства. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются.