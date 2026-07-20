Мбаппе во второй раз подряд выиграл «Золотую бутсу» на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по футболу, забив на турнире 10 мячей.

Мбаппе стал первым футболистом в истории, дважды выигравшим «Золотую бутсу» чемпионата мира. На турнире 2022 года он также был лучшим с восемью мячами. Также француз установил достижение по сумме голов: за три чемпионата, в которых он принимал участие, Мбаппе наколотил 22 гола и на один пункт опередил Лионеля Месси.

Мбаппе 27 лет, поэтому его рекорд с большой вероятностью может вырасти четыре года спустя.

Вторым бомбардиром турнира стал 39-летний Месси с восемью голами, по семь мячей забили англичанин Джуд Беллингем и норвежец Эрлинг Холанд.

Чемпионом мира во второй раз в истории стала сборная Испании, отобравшая титул у Аргентины. В финале «фурия роха» обыграла «альбиселесте» с единственным голом Феррана Торреса в овертайме.