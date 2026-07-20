Британский журналист назвал сборную Аргентины «кучкой мерзких отморозков»

Известный британский телеведущий Пирс Морган высказался о поражении сборной Аргентины в финале чемпионата мира от Испании (0:1). Журналист не скрывал, что болел за испанцев.

Морган опубликовал фото аргентинцев с плакатом, который игроки «альбиселесте» демонстрировали плакат, утверждающий, что Фолклендские острова принадлежат Аргентине. Журналист подписал публикацию: «Карма — та еще стерва, детка. Увидимся». Также он резко отреагировал на поведение игроков сборной Аргентины в ходе финала.

«Просто кучка мерзких, жестоких отморозков, позор для футбола. Никогда еще не был так рад поражению команды», — написал Морган.

Отметим, что британский журналист очень пристрастен в своих оценках. Он является фанатом Криштиану Роналду и никогда не упускает возможность уязвить Лионеля Месси и его команду.

Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира.