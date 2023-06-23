Береговая охрана США подтвердила гибель батискафа «Титан»

Об этой катастрофе, а также о смерти всего экипажа «Титана», заявил контр-адмирал данного ведомства Джон Могер. Он выразил соболезнования семьям всех погибших. Причиной гибели пассажирской капсулы батискафа назван катастрофический ущерб, полученный ею. Такой вывод был назван после консультации с экспертами.

«Беспилотный подводный аппарат обнаружил хвостовую обшивку «Титана». Впоследствии были найдены дополнительные обломки», - сообщил он.

Его слова привело ТАСС. Части батискафа находились в пятистах метров от затонувшего «Титаника». При этом погибло пять человек. Среди них Стоктон Раш, глава компании, владеющей батискафом, естествоиспытатель Поль-Анри Наргеоле, и три туриста: бизнесмен Хэмиш Хардинг, миллиардер Шахзада Давуд со своим сыном Сулеманом Давудом.