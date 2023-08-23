«Берем все, что дают»: Зеленский согласен на старые истребители
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Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил, что Украина с радостью примет устаревшие истребители F-18, если их ей дадут.
«Наш приоритет F-16, но мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь?» – сказал президент Украины.
Ранее Вашингтон одобрил передачу Киеву истребителей F-16 со стороны третьих стран. Готовность поставить самолеты выразили Дания и Нидерланды.
Эксперты считают, что поставленные Украине истребители не смогут изменить ситуацию на поле боя, а их поставка может состояться не ранее зимы, когда украинские пилоты пройдут обучение.