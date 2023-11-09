Беспилотник «Ланцет» уничтожил польскую самоходку на южнодонецком направлении

Дрон-камикадзе нанес точный удар по самоходной гаубице ВСУ и вывел ее из строя.

О том, что происходит в зоне ответственности российской группировки «Восток», рассказал руководитель ее пресс-центра Олег Чехов.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Артиллерия на протяжении прошедших суток активно вела контрбатарейную борьбу. В результате у неприятеля было поражено еще два орудия, гаубицы Д-20 и FH-70. Также были ликвидированы 5 минометных расчетов.