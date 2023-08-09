Беспилотник не был причиной взрыва в Сергиевом Посаде — ТАСС
ТАСС: причиной взрыва на заводе в Сергиевом Посаде, предварительно, не является БПЛА
Фото: [Дмитрий Зайчиков/РИАМО]
Причиной взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде стал не беспилотник. Об этом со ссылкой на предварительные данные экстренных служб сообщил ТАСС.
Взрыв на предприятии произошел сегодня днем. Была объявлена эвакуация из всех зданий и цехов, в том числе арендованных. На место выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Администрация города открыла горячую линию по телефонам: 8-496-545-77-55 и 8-496-540-88-36.
На месте сейчас работают представители силовых структур и глава округа Дмитрий Акулов. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.