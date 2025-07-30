Беспилотник самоуничтожился в озере под Брянском

Необычное происшествие зафиксировали рыбаки в Бежицком районе Брянской области — вражеский беспилотник совершил «самоутопление» в озере Орлик. Видеокадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал Baza.

На кадрах видно, как украинский БПЛА теряет управление и стремительно падает в воду. Что особенно интересно — рыбаки, судя по их комментариям, остались довольны произошедшим.

Один из очевидцем оптимистично заметил, что после падения дрона в озеро «пойдет рыба», рассчитывая, видимо, что нежданный гость привлечет обитателей озера к их снастям.

В последние месяцы ВСУ значительно увеличили количество попыток атаковать с использованием беспилотников объекты на территории РФ, особенно в приграничных регионах — Белгородской, Курской и Брянской областях.

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокую эффективность, перехватывая большую часть этих угроз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского БПЛА в Белгороде.