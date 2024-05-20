Беспилотник США летал над Черным морем во время атаки украинских войск на Россию

Реактивный американский дрон RQ-4 Global Hawk несколько часов курсировал над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что этот разведывательный беспилотник в ночь на воскресенье наводил украинские дроны на российские объекты.

Отмечается, что БПЛА совершил взлет еще в 22 часа с военно-морской авиабазы Североатлантического альянса Сигонелла на Сицилии. На ряде участков маршрута, которые находятся на минимальном удалении от Крыма, он отключал транспондер.

Напомним, что сегодня также российскими системами ПВО была отражена ракетная атака украинских войск на Севастополь. После завершения отражения атаки город был усеян кассетными суббоеприпасами.