Над регионами РФ сбили 21 беспилотник ВСУ за ночь

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 21 цель в виде беспилотников над российскими регионами. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Воронежской областями (по одному), над Крымом (двенадцать) и над Курской областью (шесть).

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Практически ежедневно Минобороны России, а также главы регионов сообщают о работе ПВО и сбитых вражеских объектах.

Руководство российских регионов информирует о разрушениях на земле в результате атаки БПЛА, о раненых и жертвах, если они есть. Регулярно атаки беспилотников отслеживает оперативный штаб.

Вечером 6 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом в небе над регионом беспилотнике. По его словам, жертв и пострадавших в результате атаки не было.