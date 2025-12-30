Беспилотник ВСУ сбили в небе над Подмосковьем

Столичные системы противовоздушной обороны отразили попытку проникновения беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство Москвы. О ликвидации воздушной цели сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Собянин.

По предварительным данным, беспилотник был обнаружен и уничтожен на подлете к столице. Сбитый аппарат упал на территории: жертвы и разрушения не зафиксированы.

Собянин оперативно проинформировал горожан, отметив, что на месте падения обломков уже работают специалисты оперативных и экстренных служб, включая сотрудников МЧС, полиции и коммунальных служб. Их задача — локализовать возможные последствия, обеспечить безопасность территории и собрать все фрагменты для последующего анализа.

