Минобороны сообщило о количестве сбитых за ночь украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи, с 23:00 мск 28 декабря до 7:00 мск 29 декабря, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По данным военного ведомства, всего за ночь было уничтожено и перехвачено пере 89 украинских беспилотников самолетного типа.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Брянской областью — 49 единиц. Также значительная активность отмечалась над Новгородской областью, где силы ПВО сбили 18 беспилотных аппаратов.

Южное направление также подверглось атаке. Над территорией Республики Адыгея уничтожено 11 дронов, над Краснодарским краем — 7.

Кроме того, по одному беспилотнику сбили над территориями Орловской, Ростовской и Смоленской областей, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили крупнейший за неделю налет беспилотников.